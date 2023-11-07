Социологи спросили у киевлян, за кого они проголосовали бы на городских выборах, если бы они состоялись.

Социологи Киевского международного института исследований предложили список из девяти человек, которые могут быть участниками местной гонки. Кроме того, киевляне могли назвать свой вариант.

По результатам опроса, на первом месте нынешний мэр столицы Виталий Кличко.

Далее с примерно одинаковой поддержкой следуют Андрей Ильенко, Ирина Верещук и Николай Томенко.

"Вместе с этим, - отмечается в сообщении, - важно обратить внимание, что 29% среди всех респондентов не отказались от участия в голосовании, но не определились, за кого бы могли отдать свой голос".

Опрос проведен в течение 12-16 октября 2023 года Киевским международным институтом социологии методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 805 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех районах города Киев. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,1% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,6% – для показателей, близких к 5%.