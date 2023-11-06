Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что Китай всегда поддерживает победителей, поэтому не оказал помощь россии во время визита шойгу.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Представители Китая сказали, что они очень хотят наладить отношения с США, но я в это не верю, мы знаем этих людей. Китайцы – люди, которые всегда будут поддерживать победителей. Вот кто победил, они всегда будут его поддерживать», – сообщил Георгий Биркадзе.

По словам политического эксперта, такое ведение внешней политики и такое выстраивание внешнеполитических связей у китайцев на генетическом уровне. Как отметил Георгий Биркадзе, такой вектор внешней политики у китайцев можно увидеть и сейчас. Например, многие обвиняют Китай в сотрудничестве с россией, но когда недавно шойгу прибыли в Китай с просьбой предоставить танки, в Пекине ответили резким отказом.

«Какой же был ответ от министерства обороны Китая? Они сказали, что их танки могут быть на территории россии только тогда, когда они захотят вернуть свои земли», - заявил Георгий Биркадзе.

Как писала ранее Politeka, эксперт прокомментировал последние инциденты в Южнокитайском море: «Китай зондирует, прощупывает почву».

Также Politeka сообщала, что путин снова пугает ядерным оружием, что известно: «К сожалению…».