Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что страны Глобального Юга поддержали формулу мира, предложенную Зеленским.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Был подписан коммюнике, документ, который был отработан. На этой встрече было 65 стран, это больше, чем в Саудовской Аравии. Да, в Саудовской Аравии был Китай, но китайцы в Европу, к сожалению, не хотят ездить», - сообщил Георгий Биркадзе.

По словам политического эксперта, важнейшим результатом саммита на Мальте стало то, что все были согласны с формулой мира, о которой говорил Зеленский. Как отметил Георгий Биркадзе, даже страны Глобального Юга поддержали украинскую формулу мира, что можно считать значительным достижением.

«Страны поддержали то, что действительно нужно работать по тем документам, которые писал и декларировал наш Президент», - заявил Георгий Биркадзе.

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