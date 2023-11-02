Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что в россии давно стало нормой уничижительное отношение к другим национальностям.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Гнобили в россии всегда не только евреев, но и дагестанцев, например, которые побежали искать в этот аэропорт граждан Израиля. Им ли не знать, как в российском кинематографе, развлекательных программах выставляют дагестанцев. Эти люди, которые побежали искать граждан Израиля, нас хотят денацифицировать и нас обвиняют в каких-то нацистских проявлениях», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, в россии существует одна главная нация – это россияне, а над всеми остальными в рф можно смеяться, другие национальности там принято унижать. Как отметил Борис Тизенгаузен, можно ожидать, что еврейские погромы по всей территории россии уже не за горами.

«Поэтому скорее всего сейчас будут рекомендации покидать гражданам Израиля российскую федерацию и ее субъекты», - заявил Борис Тизенгаузен.

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