Об этом он рассказал на своем канале.

«Абу Марзук – это один из представителей делегации ХАМАС, которая приехала в москву. Делегация террористической организации ХАМАС приехала к себе в общем-то практически на родину в москву. Байден сказал, что путин и ХАМАС – это одно и то же, Урсула сказала, что ХАМАС и рф – это одно и то же, в Лондоне то же самое сказал Риши Сунак», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, ХАМАС, который прямо сейчас удерживает в заложниках сотни человек, приехал с визитом в москву. Как отметил Михаил Шейтельман, это яркое подтверждение того, что россия точно такая же террористическая организация, которая поддерживает действия таких же террористов.

«Приехала делегация, которая похитила детей, взрослых, стариков и сейчас удерживает их в заложниках. Одни похитители людей приехали к другим. Эти украли людей, путин украл людей, все в розыске, и все собрались в москве. Какое-то гнездо терроризма», - заявил Михаил Шейтельман.

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