Аналитики исследовали, кто владеет крупнейшими энергетическими компаниями критической инфраструктуры.

В результате в исследование попали 367 энергетических компаний. Об этом говорится в исследовании YouControl, которое было сделано в начале этого года.

Ринат Ахметов является бенефициаром 18-ти компаний, попавших в выборку изучаемых компаний. Еще одна энергокомпания имеет в составе акционеров подконтрольную Ахметову компанию, владеющую почти 25% акций. Более 70% акций этого предприятия контролируются группой VS Energy, занимающей 4-е место по количеству компаний из сферы энергообеспечения.

В состав группы VS Energy, в частности, входят 9 компаний, работающих в энергетическом секторе. Официально бенефициарами энергокомпаний числятся граждане Евросоюза: Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия). Однако СМИ эту группу связывают с российскими олигархами (Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин), которые находятся под санкциями в Украине. Александр Бабаков попал в санкционные списки ЕС, США, Великобритании и других стран. В ноябре 2022 года Печерский райсуд Киева арестовал доли в уставных капиталах пяти предприятий группы, распределяющих около 10% электроэнергии в Украине.

Партнером Рината Ахметова из металлургического холдинга Метинвест является группа Smart Holding, которая до января 2023 принадлежала народному депутату Украины 8,9 созывов Вадиму Новинскому. Все активы группы переданы в безотзывные трасты. В своем составе группа имеет 3 компании из сферы энергообеспечения. В декабре 2022 года СНБО применил санкции в отношении Вадима Новинского.

Третьей по количеству связанных компаний, работающих в энергетической сфере, является бизнес-группа "Энергетический стандарт", подконтрольная Константину Григоришину. Однако только в трети из них "Энергетический стандарт" контролирует более 50% уставного капитала. Другие компании принадлежат группе частично и имеют других достаточно влиятельных совладельцев. Партнером Константина Григоришина по шести энергокомпаниям является экс-совладелец ПриватБанка и один из совладельцев ФПГ Приват Игорь Коломойский. Акционеры этих компаний – несколько кипрских оффшоров, которые с большой вероятностью подконтрольны обоим предпринимателям.

Еще одним партнером группы "Энергетический стандарт" по компании, принадлежащей к критической инфраструктуре, является Анатолий Бойко. Это сын Юрия Бойко - бывшего члена фракции "Оппозиционная платформа - При жизни" (прекратила свою деятельность в мае 2022 года и о судьбе "бывших" из ОПЗЖ писал YouControl). Сейчас же Юрий Бойко – глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". В целом семья Бойко контролирует 3 энергокомпании. Акционером одной из них является кипрский оффшор, связывающийся с упомянутым политиком.

Сестра коллеги Юрия Бойко по депутатской группе “ПЗМЖ” Сергея Левочкина – Юлия Левочкина, которая в конце 2022 года составила мандат народной избранницы – является бенефициаркой трех компаний, работающих в сфере производства и распределения электроэнергии. Ее бизнес-партнером по двум компаниям является Игорь Тынный – соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и акционер ПАО Киевспецтранс, специализирующийся на вывозе, захоронении и переработке твердых и жидких бытовых отходов в Киеве.

Брат еще одного бывшего члена фракции ОПЗЖ Григория Суркиса – Игорь Суркис является бенефициаром двух компаний по распределению электроэнергии. Их бенефициаром также выступает Геннадий Боголюбов, который вместе с Игорем Коломойским контролируют так называемую группу Приват. Несколько кипрских фирм, являющихся акционерами указанных выше компаний, также являются акционерами еще одной энергораспределительной компании. При этом совладелицей оффшорных компаний-акционеров трех облэнерго, согласно последней обнародованной декларации за 2020 год экснародного депутата Виктора Медведчука, значится его супруга Оксана Марченко.

9 компаний в Украине, работающих в сфере альтернативной энергетики, входят в CNBM International Corporation (CNBM International), являющуюся частью «Китайской национальной группы корпораций по строительным материалам» (China National Building Materials Group Corporation, CNBM). CNBM International создана в 1984 году и находится под непосредственным контролем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.