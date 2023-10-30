Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса мнений и взглядов жителей Киева и спросил, за кого бы они отдали свой голос на выборах мэра столицы.

Респондентам предлагался список из 9 человек, которые могут быть участниками выборов.

“В настоящее время выборы в Киеве не планируются и неизвестно, кто бы потенциально мог соревноваться за должность главы столицы. Респондентам предлагался список из 9 человек, которые могут быть участниками местной гонки”, - сообщили в КМИС.

По результатам опроса, на первом месте нынешний мэр столицы Виталий Кличко.

Далее с примерно одинаковой поддержкой следуют Андрей Ильенко, Ирина Верещук и Николай Томенко.

29% среди всех респондентов не отказались от участия в голосовании, но не определились, за кого бы могли отдать свой голос.

Соцопрос проведен методом телефонных интервью, опрошены 805 респондентов, проживающих во всех районах г. Киева. Опрос проводился со взрослыми (возрастом 18 лет и старше) жителями столицы, которые на момент опроса проживали и были зарегистрированы в Киеве. При обычных обстоятельствах статпогрешность такой выборки не превышает 3,5%.