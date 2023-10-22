Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Пенни Прицкер в должности спецпредставителя США по восстановлению Украины – это не случайный человек, поэтому это четкий сигнал поддержки.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт Пенни Прицкер в Киев же приехала не только в вопросах восстановления, прежде всего это спецпредставитель от США. И вообще, добавляет он, нужно понимать, о ком идет речь и что это вообще за человек, ведь если взять предыдущего спецпредставителя Курта Волкера и нового Пенни Прицкер, то их даже сравнивать нельзя.

«Потому что она была, хочу напомнить, министром торговли при Обаме. Чтобы вы поняли, министр торговли в США – это уровень министра обороны. То есть ключевых там 4-5 министров, и она входит в этот круг. Поэтому это очень мощная, во-первых, семья еврейского происхождения Киевской области. Ее брат также губернатор и один из кандидатов в президенты США», – рассказывает Георгий Биркадзе.

В этой семье, отмечает он, 11 миллиардеров, и говорят, что официально их состояние составляет 35 миллиардов долларов, но считают, что это намного-намного больше. То есть, констатирует эксперт, Пенни Прицкер – это очень мощный человек в финансовом плане, также он бизнесвумэн, она занималась бизнесом, а в последнее время занималась благотворительностью.

«И она говорит, что поддержка будет. Я считаю, что это сигнал для всех, что США помогут нам дальше, это очень мощный сигнал. И назначить этого человека на этот пост – круто», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

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