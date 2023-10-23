Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что в Пекине путин рассказывал о своей ближневосточной политике, цели которой, как у Саддама Хусейна.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия и Китай сидели, потирали вместе ручки, обсуждали успехи своей ближневосточной политики. Конечно, сидели и обсуждали. Знаете, в чем ближневосточная политика путина? Я сформулировать смог случайно, так получилось. Я подумал, что его цель, как когда-то цель Саддама Хусейна», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, Саддам Хусейн когда-то сказал, что они пойдут дальше и освободят Мекку, Медину и Иерусалим, то есть три святыни мусульман, но в результате его, правда, повесили. Поэтому, констатирует эксперт, путин пока еще не говорит вслух, но вот, что он думает: он хочет «освободить» Киев, Стамбул, то бишь Царьград, и Иерусалим – три святыни для православья.

«путин хочет захватить Киев, потом Царьград, Стамбул, и потом Иерусалим. Причем сейчас заходит с двух флангов: по Киеву атака, и про Иерусалим он сказал, что это должна быть столица независимого палестинского государства, он готов быть миротворцем, то есть готов прислать туда войска. Вот вам и оккупация Иерусалима. Кстати, российская федерация чуть ли не крупнейший иностранный владелец недвижимости в Иерусалиме, вообще на Святой земле», - объясняет Михаил Шейтельман.

Кроме путина, добавляет он, в Пекине был и Орбан, и Вучич, вот так сейчас выглядит расклад сил физически. И эти люди, подчеркивает эксперт, там готовили и обсуждали то, как им победить мировую цивилизацию, как им навязать миру новые свои варварские правила жизни.

Как сообщала Politeka, Мамулашвили рассказал, зачем российским оккупантам Авдеевка.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, почему Запад настаивает на выборах в Украине.