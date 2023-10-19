Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что в Верховной Раде сегодня не хватает голосов для принятия законов.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, не зря многие мощные эксперты сегодня говорят, что нужно перезагружать Верховную Раду в ближайшие 2-3 месяца или 2-3 недели. По его мнению, люди, которые сегодня являются депутатами Верховной Рады, которых мы избрали представителями нашего народа, просто не хотят работать и считают, что им кто-то должен.

«Я считаю, что это просто ужас, когда столько правок делают в бюджете Украины. Поэтому я также согласен, что нам не нужна такая Верховная Рада, нужно поскорее перезагрузить эту Верховную Раду», - утверждает Георгий Биркадзе.

Попутно он упоминает и проваленный законопроект о передаче НДФЛ из местных бюджетов в центральный, и о запрещении московского патриархата, в ВР просто не набирается голосов. Поэтому, констатирует эксперт, сегодня у нас есть законодательный орган, есть Верховная Рада, но она не способна работать с такими депутатами.

«Это плевок в лицо нашего президента. Президент так борется за этот НДФЛ, чтобы получить и передать это военным, а депутаты не хотят ходить в Верховную Раду или не хотят голосовать, или считают, что московский патриархат – это не ФСБшные люди. О чем говорить?», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Туров прокомментировал заявление министра энергетики Израиля о том, что сектор Газа отключат от электроснабжения.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, когда и как Запад сможет передать Украине замороженные активы рф.





