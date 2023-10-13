Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что в нападении «Хамас» на Израиль не обошлось без российского следа, но Израиль – очень готовая к войне страна.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я уверен, как финансовая поддержка идет из россии, так и вооруженная (ред. – «Хамас»). Вы посмотрите просто на кадры, как они работают на дронах, мы видим, что это могли научить, об этом заявляли и спецслужбы Израиля, только в российской федерации», - отмечает Георгий Биркадзе.

Что касается вообще развязки этой ситуации, рассуждает эксперт, то прежде всего нужно понимать, что Израиль – очень хорошо вооруженная страна, которой США точно выделят финансовую помощь, возможно, где-то около 20-30 миллиардов долларов. Итак, констатирует он, Израиль – очень подготовленная к войне страна.

«И это война, я не хочу называть это конфликтом. Потому что напали на Украину – «специальная военная операция», напали на Израиль – конфликт. А можно вообще понять, посмотреть в головах наших соседей, что значит война. Когда война начинается, что должно произойти? Атомной бомбой ударить что ли?», – объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому, уверен эксперт, то, что сегодня происходит в Израиле – это полномасштабная война с «Хамас», и очень бы хотелось, чтобы в ближайшее время ее урегулировали. Но в общем-то, констатирует он, на нашей планете войны никогда не прекратятся, в одном месте они будут заканчиваться, в другом – начинаться.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что ни один политический конфликт не дает никому права врываться на чужие территории и устраивать резню, как это было в Израиле.

Также Politeka писала о том, что Зайден рассказал, почему Хамас напал на Израиль именно сейчас.