Все бумажные документы Президента Украины и Офиса Президента Украины, хранящиеся в секторе обработки и хранения документов, законсервированы до окончания военного положения.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам обращений граждан ОГП (письмо от 10.10.2023 № 22/1-09/4534) по запросу адвоката Владимира Богатыря.

При этом консервация «не позволяет предоставлять копии запрашиваемых документов».

Как основание консервации и отказ в предоставлении документов в письме упоминается Указ Президента от 24 февраля 2022 г. № 64 «О введении военного положения в Украине». Других правовых оснований не приводится.





«Понятно, что согласно ст. 64 Конституции в условиях военного положения могут быть ограничены некоторые конституционные права и свободы граждан, в частности право на свободный сбор, хранение, использование и распространение информации, - комментирует ситуацию В.Богатырь. – Вместе с тем, право на доступ к информации в условиях военного положения ограничивается в целях защиты интересов национальной безопасности и территориальной целостности государства. Так же как и в мирное время, все государственные органы и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины».

Адвокат обратил внимание на то, что процесс закрытия информации от общего числа в законодательстве Украины характеризуется термином «ограничение доступа», который также имеет свои четко определенные правила.



Несмотря на войну, в Украине продолжает действовать Закон "О доступе к публичной информации".

Учитывая это, уверен адвокат, ни один орган не имеет права закрыть всю информацию на том основании, что в стране введено военное положение. Вопрос должен решаться в каждом случае в отдельности.

«В этом случае в Офисе Президента, чтобы не давать информацию на запросы, фактически подменили понятие и говорят о консервации, – комментирует В. Богатырь. – Процесс консервации документов касается библиотечного и архивного дела. Он связан с определенным комплексом работ (обработка химическими веществами, соблюдение определенного температурного режима и влажности и т.п.), направленный на продление срока хранения документа, которому в силу естественных процессов грозит уничтожение».

«Итак, чиновники фактически создали искусственное основание для дополнительного ограничения доступа к публичной информации, не подходящей правовому государству даже в условиях военного положения», - резюмировал адвокат.



