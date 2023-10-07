Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

На днях Олимпийский комитет России принял в состав так называемые «комитеты ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей»?!

Назвать это нарушением всех существующих предписаний олимпийского антивоенного движения - не сказать ничего! Вот вам и «спорт вне политики» от путинской россии.

По-моему, и для главы МОК Томаса Баха, которого в свое время Bild назвал «пуделем Путина», молчание относительно такого наглого российского цинизма ОКР будет недопустимым!

Но для того, чтобы заседание МОК в Мумбаи 15-17 октября 2023 было принято решение о полном недопуске россиян на Олимпиаду-2024 в Париже, нужно и спортивным украинским институтам не молчать.

До сих пор не нашел соответствующего заявления НОК Украины и не увидел осуждение последнего решения страны-агрессора и террориста от нашего представителя в руководстве МОК Сергея Бубки!

Убежден, что после беспрецедентного действия Олимпийского комитета россии по включению в свой состав представителей террористических организаций «ЛНР и ДНР» и администраций временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, МОК обязан запретить россиянам, даже в нейтральном мире мира!