28-29 сентября 2023 года, и.о. Председатель Госэкоинспекции Украины, Игорь Зубович, принял участие вместе с украинской делегацией в 4-й очной Международной конференции по усилению природоохранной деятельности в Европе.

Мероприятие собрало более 400 представителей природоохранных органов стран-членов Европейского Союза, стран, вступающих в ЕС, стран ЕЭП и ЕАСТ, а также потенциальных кандидатов на вступление в ЕС.

Организаторами конференции были Сеть Европейского Союза по имплементации и правоприменению экологического права (IMPEL Network), Сеть экологических прокуроров ЕС (ENPE), Сеть ЕС по расследованию экологических преступлений (EnviCrimeNet) и Объединение судей ЕС по окружающей среде (EnviCrimeNet). Конференция включала в себя отдельную дискуссионную панель, посвященную защите окружающей среды во время вооруженной агрессии России против Украины.

В мероприятии приняли участие народный депутат Украины, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина, национальный Координатор IMPEL Network Андрей Мороз, советник Генерального прокурора Украины Максим Попов, а также и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины, Игорь Зубович.

Украинская делегация поделилась результатами работы Государственной экологической инспекции Украины, опытом деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования и Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора Украины в условиях военного положения. Отмечалось, что война не только глобально повлияла на состояние окружающей среды Украины, но и побудила формировать новые механизмы реагирования на преступные действия российских оккупационных войск.

Кроме того, обсуждались практические проблемы реформирования украинского экологического законодательства, первоочередные на пути Украины к вступлению в ЕС. Международные партнеры выразили слова поддержки и солидарности с украинским народом в борьбе за победу и евроинтеграцию. Конференция стала площадкой для обсуждения влияния российской агрессии на экологию.

Также на конференции был представлен официальный ресурс Минсреды «ЭкоУгроза», в котором Госэкоинспекция принимает активное участие и позволяет автоматически собирать и фиксировать информацию об экологических угрозах с географической привязкой к местности. На платформе «ЭкоУгроза» фиксируются различные экологические угрозы, такие как химическая опасность, радиационная опасность, мины, загрязнение воды, опасные отходы, стихийные свалки, инструкции на случай катастрофы, а также последствия военных действий и их влияние на окружающую среду.

В завершение конференции в Риме также было отмечено, что российская агрессия привела к серьезному ущербу окружающей среде Украины, в частности, к уничтожению лесов, морских экосистем, загрязнению рек и почв, гибели флоры и фауны. Были озвучены страшные факты, в частности подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к затоплению населенных пунктов и масштабной экологической катастрофе.

В рамках конференции обсуждались вопросы реагирования на экологические преступления и определение экологического вреда, нанесенного российской агрессией окружающей среде Украины. Конференция отметила необходимость совместных усилий по решению этих проблем и восстановлению окружающей среды.

Также после мероприятия украинская делегация презентовала международным представителям альманах из 100 лучших работ, отражающих влияние войны на природу Украины и пути восстановления, выпущенного по результатам Всеукраинского экологического конкурса рисунков «Будущее планеты в наших руках!», в котором приняли участие дети от 6 лет. до 18 лет из всех областей Украины, включая территории, где продолжаются активные боевые действия.