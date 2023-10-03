Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал заявление Руслана Стефанчука о том, что сейчас в ВР нет голосов, чтобы запретить УПЦ МП.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Считаю, что Стефанчук – это человек очень опытный, говорю, как есть, я его очень уважаю. И считаю, что этот человек – действительно пример юриспруденции. Я его лично не знаю, потому почему там нет голосов – вопрос к нему, к господину Арахамии, я не могу это комментировать», - отмечает Георгий Биркадзе.

Попутно он вспоминает историю, аннексию Киевской митрополии московским патриархатом, россияне стали говорить, что нельзя молиться на украинском языке. То есть, подчеркивает эксперт, когда-то россияне уже украли у нас церковь и право на церковь, а также сегодня они захватили церковь в Грузии, она независима разве что в кавычках, все идет в поддержку этих ФСБшников. Поэтому, убежден он, не должно быть никакого московского патриархата.

«Я считаю, что церковь московского патриархата – это отдельный офис на территории Украины, который работает на руку нашего врага. Я считаю, что сегодня нужно сделать все, чтобы вообще не было московского патриархата. Потому что я считаю, что каждый человек, служащий Богу в этой церкви, это ФСБшник», - объясняет Георгий Биркадзе.

К тому же, напоминает эксперт, недавно на Херсонщине задержали монаха УПЦ МП, который подпольно продавал оружие и боеприпасы оккупантам. Следовательно, констатирует он, мы должны сделать все, чтобы существование московского патриархата прекратилось раз и навсегда.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – это знак, что военное решение Крыма и Донбасса есть.

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