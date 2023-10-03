«Предыдущие слушания в Международном суде ООН — это еще не рассмотрение преступления агрессии со стороны России, но важный шаг на пути к этому», — цитирует Знай.ua заявление в прямом эфире телемарафона «Единые новости» Заместителя главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам политики и межпарламентского сотрудничества Арсения Пушкаренко.

Также он отметил, что в Гаагском суде можно рассматривать только нарушения конвенций, подписавших обе стороны и имеющие статью о том, что любые споры решает суд ООН. В нашем случае это Конвенция о предотвращении геноцида, к которому манипулятивно апеллирует РФ. Именно поэтому в судебном иске Украина утверждает, что россия неправомерно ссылается на Конвенцию о предотвращении геноцида, злоупотребляя оправданием своего циничного и кровавого нападения на нашу страну желанием оградить людей на Донбассе от абсурдного утверждения «геноцида, который совершающет киевский режим».

«На сегодняшний день 32 государства мира, которые являются также подписантами из других Конвенции о предотвращении геноцида, присоединились к иску Украины против России. Это все страны Европейского Союза, кроме Венгрии, а также Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада. Это еще раз свидетельствует о мощной поддержке Украины на международной арене», — отметил Пушкаренко.

Народный депутат напомнил, что Украина, позицию которой в данном иске представляет Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич, настаивает на том, что Россия нарушает международное право и не выполняет решения Международного суда ООН. Поэтому Россия должна подчиниться решению суда о прекращении военных действий в Украине от 16 марта 2022 года в рамках данного иска нашего государства.

Арсений Пушкаренко также отметил, что агрессор разными манипуляциями стремится доказать, что Международный суд не может рассматривать иск Украины. Россия аргументирует это тем, что имела право напасть на Украину, поскольку руководствовалась статьей 51 Устава ООН, в которой говорится о «праве на самооборону». А еще государство-агрессор аргументирует невозможность рассмотрения поданного Украиной иска прецедентом с Югославией, которая 29 апреля 1999 тоже подала иск в Международный суд ООН в связи с нарушением обязательств ряда стран не применять силу. Но тогда Международный суд пришел к выводу, что нет юрисдикции в этом иске. Россия пытается доказать, что иск Украины подобен югославскому, однако наша сторона настаивает, что страны НАТО не использовали геноцид как повод для бомбардировки Югославии. Поэтому этот прецедент не является релевантным, то есть соответствующим, заметил парламентарий.

«В целом, если Международный суд примет к рассмотрению иск Украины, то это будет фактически означать, что он не согласен с аргументами, которые россия использует для оправдания своей агрессии. Тогда этот иск станет фундаментом для нашего государства по поводу последующих исков против России, в частности по рассмотрению вопроса геноцида, военных преступлений, выплаты репараций за развязанную непровоцированную войну. Хотя Украине нужно настраиваться на длительный процесс, но именно так действует международное право: медленно, но неотвратимо!», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.