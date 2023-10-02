Идеолог Олесь Доний объяснил, что выборы во время войны все равно проводят, даже Украина их уже проводила в таких условиях, поэтому и сейчас этот вопрос не стоит откладывать на долгое время.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если война будет продолжаться очень долго, то нам придется задумываться и о выборах. Я задумываюсь прямо сейчас, люди со стратегическим мышлением задумываются прямо сейчас, приверженцы концепции «25 ступеней» задумываются сейчас. Люди с тактическим мышлением задумаются спустя несколько лет. Пройдут официальные полномочия Верховной Рады, президента в этом году, в следующем году, тогда люди задумаются, часть с ним, а часть спустя еще несколько лет, а часть после того, как будут вымирать депутаты», - объясняет Олесь Доний.

Как он отмечает, власть, разумеется, этого не слишком хочет, но она имеет свой интерес как можно дольше быть у власти, это интерес всех властей, а демократия просто делает невозможным узурпацию власти, а так любая власть тяготеет к монополии. В обществе, констатирует эксперт, преобладают люди с тактическим мышлением, они сейчас думают о правильных вещах, о том, что нужно побеждать россию. Поэтому, утверждает он, безусловно, нужно воевать с фашистской россией, просто люди с тактическим мышлением не очень понимают, что это может быть достаточно долго.

«Я считаю, что нужно говорить не по вопросу нужны или не нужны выборы, потому что выборы все равно необходимы, а о том, какими они должны быть. Были ли исторические прецеденты? Как минимум приходит в голову сразу 3 прецедента по выборам», - отмечает Олесь Доний.

По словам идеолога, когда говорят, что в Великобритании во время Второй мировой войны не было выборов, забывают, что это не республика, а монархия. В США в 1994 году, рассказывает он, победил Рузвельт в третий раз, это аргумент для тех, кто говорит, что во время войны власть не меняют, но власть проверяют и не отодвигают. Следующие примеры, продолжает эксперт, это Украина, выборы и президента, и в Верховную Раду у нас были и в 2019, и в 2014 году, а война продолжается именно с того времени.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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