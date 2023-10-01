Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что сегодня у нас многие граждане потеряли конечности из-за войны, им нужны протезы и помощь, а не нагоняй от главы Минсоцполитики.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт напоминает, что в госбюджет Украины в 2024 году мы уже заложили 500 миллиардов на социалку, а это на 22 миллиарда больше, чем в 2023 году. И при этом, констатирует он, мы видим скандальное заявление Оксаны Жолнович, которое предлагает запротезировать всех и отправить на работу.

«Что касается этого министра, то я считаю, что этому человеку должно быть стыдно. Министр говорит, что нужно порезать выплаты ребятам, которые имеют инвалидность, которые потеряли ногу или руку, нужно дать протез и пусть идут работать», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Попутно он напоминает, что эти люди у нас и так получают очень мало, так же, как в ВПО, и безработные. К тому же, напоминает эксперт, в заявлении Жолнович говорится о людях, которые потеряли все, из-за войны они стали не только людьми с ограниченными возможностями, которые не могут нормально двигаться, они могли остаться и без своих домов, без финансов.

«Такое отношение к людям говорит о том, что это за человек (ред. – глава Минсоцполитики). Такие министры должны работать, договариваться с нашими партнерами, чтобы они оказывали нам помощь на это», – объясняет Георгий Биркадзе.

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