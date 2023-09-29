Насколько армянские круги властей зависели от России? В стране – очередная сенсация: в Ереване рассказали о том, как премьер Пашинян способствовал укреплению отношений с РФ. В частности, во главу угла в силовых структурах и в Карабахском анклаве назначали только те кандидатуры, которые «имели теплые отношения с Россией или бывших российских военных», пишет Фокус со ссылкой на телеграмм-канал Azfront.

Экс-глава «Совета Безопасности» сепаратистского анклава в Карабахе Самвел Бабаян заявил общественному ТВ Армении, что до недавнего времени «президента» Араика Арутюняна курировала Пятая служба ФСБ. С ней сотрудничали и другие лидеры сепаратистов. Политик отметил, что Арутюнян был смещен ФСБ с должности «президента», и Лубянка поставила на этот пост другого «своего человека» – Самвела Шахраманяна.

Бабаян добавил, что «в ночь на 10-е» его вызвали на собрание сепаратистских лидеров, «сообщивших, что взяли на себя управление» армянским анклавом. Бабаян отметил, что это – «те же люди, которые работают под руководством той же службы (Пятая служба ФСБ)». Бабаян подтвердил, что Рубен Варданян, с ноября по февраль занимавший должность «госминистра» (главы правительства) анклава был российским агентом. "Он был отправлен (в Карабах), чтобы усложнить ситуацию... Азербайджан никогда бы не пошел на переговоры при Варданяне", - пояснил Бабаян.

О том, что Варданян связан со спецслужбами РФ AZfront первым сообщил еще в октябре 2022 – до его назначения на должность госминистра. Варданян был включен и в украинскую базу пособников российской агрессии «Миротворец» за день до того, как глава ГУР Буданов дал понять, что украинская военная разведка наладила работу по сбору сведений в армянском сепаратистском анклаве в Карабахе.

Согласно базе «Миротворец», Варданяну, помимо прочего, инкриминируют: «Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российских властей против Украины и ее граждан. Финансирование российской агрессии на постсоветских территориях».

14 сентября в базу «Миротворец» включили и Арутюняна, покинувшего пост «президента» сепаратистов за 2 недели до этого.