Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
Когда социальный лифт популизма привел к власти ЗЕ-команду, ее идеолог, ныне академик Стефанчук, шокировал научную общественность заявлением о 465 изменениях в Конституцию! Знатоки конституционного права пытались понять гениальный замысел новых владык, но так и не поняли – почему именно 465 перемен?
Напомню, что наш Основной Закон формально состоит из 161 статьи, а фактически из 166-й.
(3 статьи изъято -121, 122, 123;
8 статей добавлено – 129-1, 130-1, 131-1, 131-2, 148-1, 149-1, 151-1, 151-2).
Со временем конституционалисты от «Слуги народа» подготовили несколько изменений в Конституцию, а окончательно приняли только ОДНУ. Ну и, слава Богу!
Но уже в 2021 году, секретарь СНБО Данилов начал пропагандировать так называемую «ЖЕСТКУЮ президентскую республику», потому что «сегодня все страны фактически создают личности»?! Что такое «жесткая президентская республика» наука не знает, но такую риторику мы уже слышали во времена, когда президентами были Кучма и Янукович.
Впоследствии эта идея подзабылась, потому что начались новые пиар-проекты от «ЛИЧНОСТЕЙ»:
«большое строительство», «миллиард деревьев», «100 стадионов, 10 тысяч спортплощадок и 100 детсадов - за 1 год» и т.д.
И вот «не было и снова»:
бывший глава партии «Слуга народа» Корниенко начал «тестировать переход к президентскому государству»! После сокрушительной критики от экспертов он несколько изменил свою позицию в социальных сетях:
«… я не говорил о просто ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СТРОЕ, а говорил об усилении президента в парламентско-президентской (президентско-парламентской) республике…»
Объективно и Корниенко обогатил науку конституционного права, потому что к нему все были уверены, что есть «конституционный строй», «государственный строй», «президентская форма государственного правления»… а вот «президентская СТРОЙ» - это реально новый термин в юридической лексике. Спасибо! Спасибо!
Что касается идеи спросить у народа на референдуме о президентской республике, а потом уже менять Конституцию, то просто напомню, что Закон «О всеукраинском референдуме» запрещает проведение каких-либо референдумов во время военного положения. Ну и понятно, что внесение изменений в Основной закон тоже дело мирного времени.
Теперь несколько слов о форме государственного правления в нашей Конституции. Для многих владельцев, возможно, будет странным, но в Основном законе отсутствует статья с определением «парламентско-президентская республика». В статье 5 Конституции провозглашено, что «Украина является республикой», а содержание «парламентско-президентской республики» вытекает из полномочий Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров в соответствующих разделах IV, V и VI. То есть, когда речь идет об узаконении «президентской республики», то необходимо готовить НОВУЮ РЕДАКЦИЮ Конституции и полностью переписывать 3 главы и частично, по меньшей мере, еще 3.
Итак, мои предложения в итоге:
- НЕ трогайте конституцию, а хотя бы попробуйте ее соблюдать;
- начните с узаконения деятельности «парламентского большинства» и «парламентской оппозиции» путем внесения соответствующей главы в Регламент;
- примите Закон «О консультативных, совещательных и других вспомогательных органах и службах при Президенте», ибо деятельность Ермака и его офиса до сих пор «вне Закона»;
- покажите пример местным властям, которые Вы критикуете за НЕ военное расходование бюджетных средств и сократите расходы на свое содержание с 3 миллиардов 108 миллионов на 2024 год, хотя бы на миллиард;
- Остановите бюджетное финансирование партий во время военного положения и откажитесь от очередных 840 миллионов в бюджете-2024 на партийно-политический пиар за деньги граждан…
Одним словом, выполняйте сложенную Вами перед Верховной Радой присягу:
«…Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах ВСЕХ соотечественников» (а не только своей партии и президента).