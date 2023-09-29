Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.



Когда социальный лифт популизма привел к власти ЗЕ-команду, ее идеолог, ныне академик Стефанчук, шокировал научную общественность заявлением о 465 изменениях в Конституцию! Знатоки конституционного права пытались понять гениальный замысел новых владык, но так и не поняли – почему именно 465 перемен?

Напомню, что наш Основной Закон формально состоит из 161 статьи, а фактически из 166-й.

(3 статьи изъято -121, 122, 123;

8 статей добавлено – 129-1, 130-1, 131-1, 131-2, 148-1, 149-1, 151-1, 151-2).

Со временем конституционалисты от «Слуги народа» подготовили несколько изменений в Конституцию, а окончательно приняли только ОДНУ. Ну и, слава Богу!

Но уже в 2021 году, секретарь СНБО Данилов начал пропагандировать так называемую «ЖЕСТКУЮ президентскую республику», потому что «сегодня все страны фактически создают личности»?! Что такое «жесткая президентская республика» наука не знает, но такую ​​риторику мы уже слышали во времена, когда президентами были Кучма и Янукович.

Впоследствии эта идея подзабылась, потому что начались новые пиар-проекты от «ЛИЧНОСТЕЙ»:

«большое строительство», «миллиард деревьев», «100 стадионов, 10 тысяч спортплощадок и 100 детсадов - за 1 год» и т.д.

И вот «не было и снова»:

бывший глава партии «Слуга народа» Корниенко начал «тестировать переход к президентскому государству»! После сокрушительной критики от экспертов он несколько изменил свою позицию в социальных сетях:

«… я не говорил о просто ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СТРОЕ, а говорил об усилении президента в парламентско-президентской (президентско-парламентской) республике…»

Объективно и Корниенко обогатил науку конституционного права, потому что к нему все были уверены, что есть «конституционный строй», «государственный строй», «президентская форма государственного правления»… а вот «президентская СТРОЙ» - это реально новый термин в юридической лексике. Спасибо! Спасибо!

Что касается идеи спросить у народа на референдуме о президентской республике, а потом уже менять Конституцию, то просто напомню, что Закон «О всеукраинском референдуме» запрещает проведение каких-либо референдумов во время военного положения. Ну и понятно, что внесение изменений в Основной закон тоже дело мирного времени.

Теперь несколько слов о форме государственного правления в нашей Конституции. Для многих владельцев, возможно, будет странным, но в Основном законе отсутствует статья с определением «парламентско-президентская республика». В статье 5 Конституции провозглашено, что «Украина является республикой», а содержание «парламентско-президентской республики» вытекает из полномочий Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров в соответствующих разделах IV, V и VI. То есть, когда речь идет об узаконении «президентской республики», то необходимо готовить НОВУЮ РЕДАКЦИЮ Конституции и полностью переписывать 3 главы и частично, по меньшей мере, еще 3.

Итак, мои предложения в итоге:

- НЕ трогайте конституцию, а хотя бы попробуйте ее соблюдать;

- начните с узаконения деятельности «парламентского большинства» и «парламентской оппозиции» путем внесения соответствующей главы в Регламент;

- примите Закон «О консультативных, совещательных и других вспомогательных органах и службах при Президенте», ибо деятельность Ермака и его офиса до сих пор «вне Закона»;

- покажите пример местным властям, которые Вы критикуете за НЕ военное расходование бюджетных средств и сократите расходы на свое содержание с 3 миллиардов 108 миллионов на 2024 год, хотя бы на миллиард;

- Остановите бюджетное финансирование партий во время военного положения и откажитесь от очередных 840 миллионов в бюджете-2024 на партийно-политический пиар за деньги граждан…

Одним словом, выполняйте сложенную Вами перед Верховной Радой присягу:

«…Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах ВСЕХ соотечественников» (а не только своей партии и президента).