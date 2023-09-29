С 22 по 28 сентября 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 100 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 186 протоколов об административных правонарушениях.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 59 тысяч гривен.
В Государственный бюджет взыскано 65 тыс. гривен.
За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 29 млн 769 тыс. гривен.
Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 29 млн. 195 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 950 тыс. гривен.
Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Закарпатская и Николаевская области.
Инспекцией в Закарпатской области проведен расчет убытков и предъявлена претензия Чопскому городскому совету, на сумму 24 млн 772 тыс. 772 грн., за вырубку 421 дерева разных пород в пределах территории природно-заповедного фонда местного значения, регионального ландшафтного парка «Притисянский», на землях Чопского территориального общества. Материалы переданы в Закарпатскую областную прокуратуру.
Инспекцией Юго-Западного округа проведен расчет убытков и предъявлена претензия гражданину на сумму 3 млн 820 тыс. 473 грн. за самопроизвольное обжиг сухой растительности площадью 2,3 га на поле, расположенном за пределами населенного пункта с. Явкино, Баштанского района Баштанской ТГ.