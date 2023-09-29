С 22 по 28 сентября 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 100 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 186 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.