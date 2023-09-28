Более 400 участников собрались для работы на водной платформе, среди них около 100 вживую в Киеве.

«Представьте – вы приходите сегодня домой, а вода из крана не течет!.. И у соседей ее нет! И завтра, и послезавтра она не появляется…

Какие у вас первые мысли на этот счет?

Вот с этими ощущениями и тревогой мы сегодня вместе с экспертами, представителями органов власти, бизнеса и учеными, с лидерами международных проектов и поработаем вместе на водной платформе», – с таких слов свое выступление начала лидер Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила ЦЫГАНОК и напомнила:

Водные ресурсы Украины используются и загрязняются гораздо интенсивнее, чем в других странах.

«В структуре ВВП Украина опережает многие европейские страны по водоемке экономики. В это же время мы понимаем, что на каждого украинца приходится менее 1000 литров воды, пригодной для потребления.

В Германии и Швеции – вдвое больше, а в Австрии – почти в 7 раз.

Для большинства стран Европы использование подземных вод достигает 90%, что обеспечивает удовлетворение потребностей населения высококачественной питьевой водой (речь именно о питьевом водоснабжении, а не об использовании ценной артезианской воды для хозяйственных нужд).

Украина — одно из немногих государств, где существует два разных набора стандартов качества воды — водопроводной, поступающей из централизованного водоснабжения и колодцев.

Городское водоснабжение обеспечивается в Украине за счет подземных вод только на 25%.

Централизованное водоснабжение в Украине имеется только у 23% сельского населения, остальные пользуются водой из колодцев.

Вопрос воды во время войны особенно острый, это вопрос национальной безопасности, а водохозяйственную политику нельзя рассматривать изолированно, она должна рассматриваться как одна из составляющих сбалансированной и устойчивой экономики».

ИРИНА СУПРУН, основательница «Геологическая инвестиционная группа» отметила:

Мы недооцениваем имеющийся водный ресурс, поскольку никогда не испытывали его недостаток. Если сравнивать стоимость воды в Украине с европейскими ценами, то она у нас гораздо дешевле.

Но только в условиях великой войны мы ощутили потребность в сохранении этого ресурса и его ценности, поняли масштабы проблем, которые могут ожидать общины. Как видим, четкой стратегии относительно добывающего бизнеса, в том числе обращения с водными ресурсами, на государственном уровне пока нет. Политика государства в этом случае более ситуативна, а не системна. Чтобы сохранить этот ресурс, должна появиться системная политика по сохранению и правильному, экологическому использованию и потреблению воды.

Форум начала ЕЛЕНА КРИВОРУЧКИНА, народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики и природопользования ВР Украины, которая обратилась к участникам со словами:

«О недавно предложенной Минокружающей среде «Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды».





Во-первых, я всегда отмечала необходимость реформирования этой системы. Но эта реформа не должна стать очередным изменением вывесок, а должна происходить согласно европейским принципам и требованиям. Поэтому я создала международную рабочую группу при Экокомитете, чтобы экспертно подготовить качественные решения, которые принципиально изменят ситуацию.

Во-вторых, как ученый я четко понимаю, что разработка качественных, эффективных реформ основывается в первую очередь на анализе предварительных результатов, проработке причин прошлых неудачных попыток и ошибок. Напомним, что предыдущая аналогичная Концепция была утверждена Кабмином в 2017 году. Выполнена ли она? Нет! Или кто-то анализировал причины невыполнения? Нет! Обратилась с соответствующим обращением к действующему Кабмину, жду ответа.

В-третьих, что представляет собой новая Концепция, предложенная Минокружением? В целом это просто смена лет по предыдущей Концепции, но есть принципиальное ноу-хау: до конца 2023 года предлагается ликвидировать центральный офис и все территориальные органы Государственной экологической инспекции и создать новый орган Государственной природоохранной инспекции. Трудно представить, сколько это будет стоить налогоплательщикам, ведь отсутствует хоть единственная цифра в финансовом обосновании этого неразумного «шабаша». При этом прописано, что источником финансирования есть средства Госбюджета. Удивительно, ведь ни в бюджете 2023, ни в проекте бюджета 2024 такие средства не предусмотрены. Какие статьи расходов Минсреды думает сократить, чтобы реализовать бестолковое решение неизвестно. Спасибо за позицию Министерству финансов, которое в своем ответе на такую ​​Концепцию официально ответило,

В-четвертых, нельзя забывать, что Госэкоинспекция на сегодняшний день является единственным органом, ответственным за фиксацию экологического ущерба вследствие вооруженной агрессии. Между ее ликвидацией и созданием новой структуры будет однозначно определенный временной лаг. И здесь у меня уже предостережение не в контексте интересов защиты окружающей среды, а в контексте интересов по защите государства во время военного положения – а не сыграет ли такая предложенная Концепция «на руку» агрессору? Вопросов много и будем с ними разбираться».

АЛЕКСАНДР КРАСНОЛУЦКИЙ, первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отметил:

14 км куб воды Украина потеряла из-за подрыва Каховской ГЭС.

Украина – это страна, малообеспеченная водой. Поэтому водная отрасль нуждается в немедленной реформе.

Прежде всего, нуждается в немедленной наработке в стратегии сохранения – управлении бассейнами рек. Суть реформы заключается в экономном использовании, уменьшении потери вод и достижении хорошего состояния вод.

И уже к концу 2023 года вместе с Госводагенством презентуем стратегию реформы водной отрасли. После обнародования будет учтено видение правок от бизнеса и общин.

ДМИТРИЙ ЗАРУБА, заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины акцентировал:

«Большинство речных бассейнов согласно гигиенической классификации водных объектов по степени загрязнения можно отнести к загрязненным и очень загрязненным. При этом состав очистных сооружений и технологии водоподготовки практически не изменились. Подземные воды Украины во многих регионах по качеству не отвечают нормативам источников водоснабжения. Это связано не только с природными условиями их формирования, но и с антропогенным загрязнением, поэтому они нуждаются в очищении.

В течение 2022 и первых 6 месяцев 2023 Госэкоинспекция провела более тысячи природоохранных мероприятий контроля, собирая и анализируя тысячи водных проб. В результате были представлены претензионно-исковые материалы на общую сумму свыше 86 млн. грн»

ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ, президент «Укрводоканалекология» обратился к собравшимся:

«Ошибочно считается, что водоканалы являются самыми большими загрязнителями окружающей среды. Это как винить почки в абсцессе организма, не делая ничего в их лечении. А очистные сооружения – это почки наших городов: если болеют – нужно лечить! К сожалению, до сих пор нет ответа на слаженный вопрос об источниках финансового обеспечения водоснабжающих предприятий – тариф отменен, а другие законные механизмы не обеспечены! Медицинскими терминами: диагноз есть, а денег на лечение – нет! Поэтому, отвечая на вопрос «будем ли завтра с качественной питьевой водой?», обществу вместе с государством нужно найти ответы на сегодняшние вызовы и стремиться обеспечить постоянное и эффективное функционирование систем водоснабжения, что является залогом сохранения экосистемы и здоровья нации»

НАТАЛИЯ КОВАЛЕНКО, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, доктор юридических наук, профессор, раскрывая вопросы судебной защиты прав, свобод и интересов в публично-правовых спорах сферы водопользования, охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов.

"Административные суды обеспечивают реализацию права на защиту и эффективно защищают права, свободы и интересы в публично-правовых спорах в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов"