Одиозное предложение Минсреды по "реформированию" Государственной экологической инспекции вызвало большой резонанс в обществе. Общественность справедливо возмутилась, что вместо реальных действий во время войны, ведомство Руслана Стрельца затеяло смену вывесок за государственные средства. При том, что недавно Президент Владимир Зеленский призвал всех чиновников отложить неотложные расходы, направив деньги на оборону государства.





Однако Минокружение пытается протолкнуть так называемое реформирование Государственной экологической инспекции, заменив название органа и заставив общественность за это заплатить. И это ввиду того, что специалисты ежедневно ведут подсчет ущерба нанесенного агрессором нашему государству. Не сыграет ли это именно на руку оккупантам? Такой вопрос задала и Елена Криворучкина, заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам экологической политики на национальном форуме "Вода в промышленности и АПК во время войны и климатического кризиса"

предложенная Минокружающая среда? В целом это просто смена лет по предыдущей Концепции, но есть принципиальное ноу-хау: до конца 2023 года предлагается ликвидировать центральный офис и все территориальные органы Государственной экологической инспекции и создать новый орган Государственной природоохранной инспекции. Трудно представить, сколько это будет стоить налогоплательщикам, ведь отсутствует хоть единственная цифра в финансовом обосновании этого неразумного «шабаша». При этом прописано, что источником финансирования есть средства Госбюджета. Удивительно, ведь ни в бюджете 2023, ни в проекте бюджета 2024 такие средства не предусмотрены. Какие статьи расходов Минсреды думает сократить, чтобы реализовать бестолковое решение неизвестно. Спасибо за позицию Министерству финансов, которое в своем ответе на такую ​​Концепцию официально ответило, что в период военного положения у государства есть другие приоритеты расходов,

Также депутат подчеркнула, что именно Госэкоинспекция сегодня занимается сверхважным делом, ежедневно собирая и документируя преступления рашистов против окружающей среды Украины.

"Нельзя забывать, что Госэкоинспекция на сегодняшний день является единственным органом, ответственным за фиксацию экологического ущерба вследствие вооруженной агрессии. Между ее ликвидацией и созданием новой структуры однозначно будет определенный временной лаг. И здесь у меня уже предостережение не в контексте интересов защиты окружающей среды, а в контексте интересов по защите государства во время военного положения – а не сыграет ли такая предложенная Концепция «на руку» агрессору?», – отметила Елена Криворучкина.