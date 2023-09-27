Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что США выставляют нам определенные требования и сроки выполнения их условий.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мир меняется, меняется отношение к нам, к Украине та и вообще ко всем процессам. Нам американцы объявили уже открыто условия, какие реформы, где и в какой степени мы должны сделать и в какой период», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, перед нами поставили четкие задачи и указали сроки, за которые мы должны их выполнить. Как отметил Дмитрий Спивак, без выполнения этих условий США не будут помогать Украине финансово и предоставлять необходимое вооружение.

«Такие же условия нам всегда выставляет Международный валютный фонд. И здесь нам Вашингтон официально выкатил, что мы должны сделать с САП, НАБУ и так далее», - заявил Дмитрий Спивак.

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