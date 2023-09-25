Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что ВСУ будут еще больше бить по оккупантам в Крыму, чтобы освободить полуостров, а для самой россии у нас есть отличные беспилотники.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, выступление Зеленского на Генассамблее ООН и встреча с Байденом дали Украине хорошие результаты: это и дополнительное финансирование, и перечень оружия, в котором очень много снарядов, патронов, систем ПВО, чтобы закрыть наше небо. Поэтому, уверен он, мы будем видеть больше бавовны в Крыму и на территории россии.

«Мы можем бить по Крыму оружием наших союзников, но по россии мы можем спокойно бить нашими беспилотниками, которые мы производим, мы имеем на это полное право», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет он, сегодня мы настроены дальше бить по россиянам в Крыму и вообще освобождать полуостров. А пока, рассказывает эксперт, в оккупированном Севастополе был прилет по ТЭЦ. По его мнению, этот удар был не просто так, мы же не знаем, что там находилось, возможно, там ремонтировали военную технику или был состав боекомплектов.

«Я знаю принципы наших военных, а Крым – это наша территория, поэтому я уверен, что мы не собираемся там уничтожать все, как это делают россияне, потому что нужно все это отстраивать. То есть никакого смысла просто бить по ТЭЦ я не вижу. Я думаю, что там что-то было, поэтому наши туда и хлопнули», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что когда-то Лига Наций уже себя исчерпала, как сейчас исчерпывает себя ООН, но мы видим развитие Рамштайна.

Также Politeka писала о том, что Постернак объяснил, почему США так долго принимают решение о серьезной помощи Украине.





