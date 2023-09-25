Государственная экологическая инспекция продолжает изучать и анализировать негативное влияние вооруженной агрессии Российской Федерации на окружающую среду нашей страны. По последним подсчетам, предоставлены новые данные об ущербе, нанесенном окружающей среде, которые шокируют своей масштабностью.

По оценкам Государственной экологической инспекции Украины, вооруженная агрессия российской федерации привела к столь серьезным экологическим последствиям:

Загрязнение воздуха: Взрывы и пожары в зоне конфликта повлекли за собой выбросы вредных веществ, таких как оксиды азота и серы, оказывающие вредное влияние на качество воздуха и здоровье населения.

Загрязнение водных ресурсов: Разрушение инфраструктуры и загрязнение нефтью и химическими веществами привели к серьезному загрязнению рек и водохранилищ, угрожая водной среде и обеспечению питьевой воды для местного населения.

Загрязнение почв: В результате военных действий страдают украинские почвы.

Сейчас экологи работают над расчетами ущерба для окружающей среды и уменьшения влияния загрязнений. Мы будем продолжать предоставлять обновленную информацию о развитии ситуации.