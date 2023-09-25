Пока рашисты уничтожают экологию нашей страны, министерство, которое должно заботиться о окружающей среде, хочет вообще остановить процесс подсчета ущерба, нанесенного агрессией РФ.

Именно так объясняют странное решение Министерства экологии во главе с Русланом Стрельцем. Во время полномасштабного вторжения вместо реальных действий и финансирования они решили устроить фейковую "новацию". Об этом, в частности, пишет на своей странице в сети Фейсбук Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW Людмила Цыганок .

«Сколько можно имитировать реформу государственного экологического контроля изменением вывесок? реформа на этом заканчивается… Почему?Потому что реальная реформа потребует не очередного бумажного решения, а реальных средств, реальных квалифицированных кадров, реальных новых правил…», – удивляется экология.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок

Также Людмила Цыганок отмечает, что эта псевдореформа потребует еще и немалых расходов из госбюджета. То есть, Минэкологии будет просить деньги на смену вывесок, вместо того, чтобы направить средства на помощь нашим бойцам и приближение победы. Можно только представить, сколько захочет потратить ведомство Русланя Стрельца на эти бессмысленные инициативы и сколько дронов можно было бы приобрести за эти средства.

"Уже на этапе ликвидации ДЭИ нужны значительные дополнительные расходы из государственного бюджета на проведение мероприятий по ликвидации (осуществление законодательно установленных выплат работникам при увольнении, осуществление процедур связанных с ликвидацией Госэкоинспекции и т.п.). Минокружение не дает никаких веских обоснований необходимости внесения предложенных изменений, поскольку названия Инспекции никаких изменений по существу его деятельности в проекте изменений в Концепцию не предусмотрено.И как предложенное реформирование соответствует Закону Украины «О правотворческой деятельности»? ", – отметила Людмила Цыганок.