С 15 по 21 сентября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 103 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 306 протоколов об административных правонарушениях.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Закарпатская и Киевская области.
Инспекцией в Закарпатской области проведен расчет убытков и предъявлена претензия Воловецкому КП «Агродорстрой», на сумму 614 тыс. 305 грн, за уничтожение лесных культур возрастом 6-10 лет на территории Нижневоротского лесничества филиала «Свалявское лесное хозяйство» ДСХП «Леса Украины» . Материалы переданы в Закарпатскую областную прокуратуру.
Инспекцией Столичного округа проведен расчет убытков и предъявлена претензия КП «Ирпеньводоканал» на сумму 12 млн 319 тыс. 996 грн за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками без соответствующего Разрешения выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацион. Проведен расчет убытков и предъявлена претензия ООО «Интерагроинвест» на сумму 4 млн 469 тыс. 926 грн за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками без соответствующего Разрешения выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, которые являются сверхнормативными.