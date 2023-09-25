С 15 по 21 сентября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 103 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 306 протоколов об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 90 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 86 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 18 млн 217 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 18 млн. 232 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 176 тыс. гривен.