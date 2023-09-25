С 15 по 21 сентября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 103 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 306 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 90 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 86 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 18 млн 217 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 18 млн. 232 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 176 тыс. гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Закарпатская и Киевская области.

Инспекцией в Закарпатской области проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Воловецкому КП «Агродорстрой», на сумму 614 тыс. 305 грн, за уничтожение лесных культур возрастом 6-10 лет на территории Нижневоротского лесничества филиала «Свалявское лесное хозяйство» ДСХП «Леса Украины» . Материалы переданы в Закарпатскую областную прокуратуру.

Инспекцией Столичного округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия КП «Ирпеньводоканал» на сумму 12 млн 319 тыс. 996 грн за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками без соответствующего Разрешения выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацион. Проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ООО «Интерагроинвест» на сумму 4 млн 469 тыс. 926 грн за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками без соответствующего Разрешения выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, которые являются сверхнормативными.