Международное сообщество Азербайджана AZfront провело масштабную акцию в поддержку своей страны в ЕС у здания секретариата Европарламента в Люксембурге. Там убеждены: радикальные элементы армянской диаспоры устроили кампанию по дискредитации Азербайджана, который сейчас буквально протянул руку помощи Европе, избавив ее от российского ископаемого топлива.

Об этом сообщает 5 канал.

Участники митинга скандировали: «Карабах» и «AZfront». Они держали плакаты с лозунгами на английском и французском языках: «Карабах - это Азербайджан!», «Карабах - международно признанная территория Азербайджана!».

Помимо украинского флага на акции появились плакаты, подчеркивающие общность вызовов, с которыми сталкиваются два дружественных государства: «Азербайджан, как и Украина борется с сепаратизмом!», «Сепаратизм в Украине, сепаратизм в Азербайджане – одно зло!».

Эта мысль в течение последнего года многократно отмечалась центральными украинскими СМИ и крупными изданиями других стран Европы.

Еще в ноябре прошлого года Unian констатировал: «Так же, как в 2014-2022 гг. РФ оккупировала около 20% территории Украины, в 1991-1993 гг. армянские вооруженные формирования оккупировали 20% территории Азербайджана».

В декабре телеканал «Прямий» подчеркивал: «Азербайджан, как и Украина, стал жертвой агрессии. Ведь с 1991-го по 1993-й год Армения с помощью России оккупировала 20% территории Азербайджана. И даже после Второй Карабахской войны, которая произошла два года назад, Армения все еще контролирует треть Карабаха, который является территорией Азербайджана». Тогда же 5-й канал добавлял: «Азербайджан, как и Украина, пытается искоренить сепаратизм, спровоцированный и поддерживаемый Россией».

Поздравляя азербайджанский народ с успешной контртеррористической операцией в Карабахе, основатель и гитарист одной из самых известных украинских рок-групп Green Grey, Андрей Яценко (Дизель), 20 сентября заявил: «У Азербайджана и Украины один враг, это – сепаратизм».

Проукраинское движение AZfront, возникшее в течение последнего года вокруг одноименного Telegram-канала, спонсируется азербайджанскими коммерсантами, которые до российского вторжения имели бизнесы в Харькове и Днепре. С декабря прошлого года AZfront регулярно оказывает материальную помощь жителям Харьковской и Донецкой областей. Перед прошлым Новым годом в Харьков было доставлено 15 генераторов, приобретенных на средства, собранные более 170 подписчиками AZfront из Баку, Сумгаита и Гянджи. В феврале на таким же образом собранные деньги, был закуплен автотранспорт для волонтеров Харьковской области.