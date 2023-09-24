Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как известно, Председатель Верховной Рады, один из идеологов «Слуги народа», академик Стефанчук продолжает убеждать нас, что большинство депутатов ПРОТИВ запрета деятельности церквей МОСКОВСКОГО патриархата в Украине.

Напомню историю вопроса.

Учитывая ПРИНЦИПИЧНЫЙ отказ руководителей филиала Московского патриархата в Украине ОФИЦИАЛЬНО разорвать организационную и так называемую духовную связь с церковью Кирилла-Путина во время ВОЙНЫ произошли следующие события:

- 1 декабря 2022 года Президент Украины ввел в действие Решение Совета Национальной безопасности и обороны «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), где содержалось предписание Кабинета Министров:

внести в двухмесячный срок для повторного рассмотрения Верховной Рады Украины законопроект об УНЕЖЕНИЕ деятельности в Украине аффилированных с центром влияния в Российской Федерации религиозных организаций…;

- 19 января 2023 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций», где предусмотрен правовой механизм ПРЕКРАЩЕНИЯ в судебном порядке деятельности религиозных организаций по иску центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику сфере политики или прокурора;

- 21 февраля 2023 года Комитет ВР по гуманитарной и информационной политике принял решение поддержать данный закопроект в первом чтении…

Уже более 7 Месяцев Председатель Верховной Рады Стефанчук САМОЧИННО и ПРОТИВОЗАКОННО не вносит законопроект Зеленского-Шмыгаля на рассмотрение парламента… потому что считает, что нет голосов?!

Примечательно, что в соответствии с результатами социологических исследований, около 70 процентов опрошенных граждан нашего Государства поддерживают запрет деятельности церквей Московского патриархата в Украине!

Что же на самом деле происходит – спросите Вы?

Есть только два ответа:

- или нас обманывают, а «идеолог власти» Стефанчук исполняет роль непатриотического козла отпущения на фоне патриотического Президента, СНБО и Правительства;

- или это действительно позиция руководства Верховной Рады и фракции «Слуги народа», которые во время ВОЙНЫ российской орды убийц, насильников и мародеров против украинского народа, исподтишка продолжают молоться московским попам, как еще до недавнего времени глава СБУ Баканов и К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Украинская общественность обязана добиться от ВР рассмотрения и принятия Закона о запрете любых религиозных организаций, связанных со страной-террористом.

Это тот случай, что не только петиции, но и пикетирование ВР полезны, потому что на днях 35 тысяч хасидов отпраздновали Новый год во время военного положения и власть и полиция их защитили!

И, конечно, общество должно знать поименно «народных депутатов», которые до сих пор защищают деятельность в Украине церкви убийцы Путина, чтобы снова не ошибиться на выборах!