Несколько дней назад в социальной сети Фейсбук на социальной странице «Save Пикуй» было опубликовано сообщение о водителе иномарки «Мерседес-Бенц» (указаны и номера авто), который дерзко въехал на озеро Герешаска с просьбой в Госэкоинспекцию и правоохранителей отреагировать. Дело в том, что озеро относится к заповеднику, поэтому такие проезды являются грубым нарушением.

В связи с тем, что некоторые лица 6-8 октября запланировали провести Джип-тур к озеру Герешаска, Государственная экологическая инспекция в Закарпатской области проведет соответствующие мероприятия по реагированию и предупреждает граждан, что на основании Распоряжения председателя Закарпатской ОВА № 66 от 21.07.2023 году запрещено посещать лесные массивы региона.

Работники Государственной экологической инспекции установили нарушителя, составили в отношении него протокол, свою вину данное лицо признало, протокол будет направлен в суд.