В Международный день мира, установленный Генассамблеей ООН, государство-террорист, присутствующее в Совбезе ООН и имеющее там право вето, в очередной раз атаковало ракетами и «шахедами» мирные украинские города.

«Все это происходит во время проведения 78-й Генеральной ассамблеи ООН — международной площадки, созданной после Второй мировой войны для того, чтобы предотвращать войны, преступления против человечности и геноциды. Во избежание всего того, что сегодня происходит в Украине. Однако сейчас ООН превращается в Лигу наций — своего предшественника, который не смог предотвратить начало Второй мировой войны», — это подчеркнул во время своего выступления с трибуны Верховной Рады заместитель председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.



Он напомнил, что Украина поддерживает предложения ряда мировых лидеров о необходимости реформирования Совбеза ООН как высшей мировой трибуны, которая, к сожалению, сегодня используется преимущественно для хороших выступлений. Также отметил: тезис о том, что ООН не эффективна в нынешнем формате, накануне Генассамблеи признал сам Генсек ООН Антониу Гутерриш, а к реформе института призвали Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Совет безопасности ООН должен быть инструментом прекращения, а главное — предотвращение войн», — подчеркнул парламентарий. Также он акцентировал внимание на том, что на полях Генассамблеи Президент Зеленский поддержал инициативу расширения Совбеза ООН. Речь идет о присоединении новых постоянных членов, включая представителей Африканского Союза, Азии, Исламского мира, Латинской Америки и государств Тихого океана и т.д. В то же время страна-агрессор однозначно должна быть лишена права вето.

«В выступлении перед Генассамблеей ООН и Совбезом ООН Президент Владимир Зеленский напомнил об украинской Формуле мира, которую полностью или частично уже поддержали более 140 государств мира. Наш Президент призвал остановить ядерный шантаж, искусственный продовольственный кризис, депортацию детей, экоцид, реально восстановить действие Устава и принципы ООН. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: предложенная миру Формула мира Президента Зеленского должна быть имплементирована абсолютным большинством, основанным на Уставе ООН и резолюциях Генассамблеи ООН, а самое главное — на международном праве. Это должно стать основой новой архитектуры мировой безопасности», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.