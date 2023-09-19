По словам экскомандира полка "Азов", заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, 72-я бригада РФ полностью разбита, и в ближайшее время на фронте вряд ли ее можно будет увидеть, потому что управление почти уничтожено. 31-я и 83-я бригады "существенно потрепаны". Поэтому пока россияне не заменят подразделения боеспособными и не поднимут морально-психологическое состояние личного состава, рано говорить о серьезных попытках контрнаступления.

“По моему личному мнению, в ближайшее время враг больше будет думать не о возвращении этих населенных пунктов, а о сдержании нас и восстановлении собственных сил, обустройстве своей линии обороны. Враг точно будет максимально наносить поражение с помощью артиллерии, дронов, фабов, чтобы задержать наше продвижение”, – объясняет майор ВСУ.

Он уверен, что закрепление на линии Андреевка-Клещиевка дает огневой контроль над частью непосредственно города Бахмут.

"Это опорная линия, которая для ВСУ очень важна для реализации дальнейших планов. Однако официальные сообщения о взятии этих населенных пунктов не означают, что там прекратились бои. Сейчас идет борьба за их содержание”, – отмечает Максим Жорин.