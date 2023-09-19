Пока столичный предприниматель был на фронте и защищал Украину от врагов, кое-кто решил бороться не с оккупантами, а с малым бизнесом в тылу, и отобрал у него дело.

Об этом он рассказал в видеообращении на YouTube.

На видео столичный предприниматель рассказал, что 24 февраля встал на защиту украинской столицы, он участвовал в боевых действиях на подступах к Киеву и в дальнейших боевых действиях. Кроме этого, в столице работал его магазин по продаже косметики, который вела его жена, пока сам предприниматель защищал страну.

«Мы находимся на проспекте Победы (ред. – на Берестейском проспекте), где мы в течение многих лет с женой торговали косметикой. В то время, когда я исполнял свои служебные обязанности, местное руководство (ред. – столицы) демонтировало киоск и хочет выставить это место на продажу через аукцион. На мое обращение в Святошинскую районную государственную администрацию, городскую госадминистрацию предоставить альтернативное место для торговли мне было отказано», - рассказывает предприниматель.

Он отмечает, что местные чиновники лишили его не только семейного бизнеса, но и средств и возможности помогать собратьям на фронте во время войны. А это не что иное, чем нож в спину обороноспособности Украины.

«Хочу обратиться к городскому голове Киева и руководителю КМВА, Виталий Владимирович, Сергей Николаевич, прошу Вашей помощи в предоставлении мне и таким, как я, предпринимателям альтернативного места для торговли. Думаю, что мы заслужили 20 м² в городе, который мы обороняли», - подчеркнул боец.

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