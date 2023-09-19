Оперативно реагируя на письмо Житомирского рыбоохранного патруля от 04.09.2023 специалисты Госэкоинспекции Полесского округа выехали на место массовой гибели водных биоресурсов в водохранилище, расположенном за пределами с. Ласки Народицкой ТГ Коростенского района, отобрали пробы воды для исследования и последующего вычисления нанесенного окружающей среде ущерба.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

По результатам проведенных в Отделе инструментально-лабораторного контроля исследований показателей состава и свойств воды зафиксировано незначительное (приблизительно в 1,2 раза) превышение нормативов ПДК по химическому потреблению кислорода (БСК), по биологическому потреблению кислорода (БСК5) – в 1,8 раза. Зафиксировано низкое содержание растворенного кислорода в воде от 3 до 4 мг/дм3 при норме не менее 6 мг/дм 3 за пределами населенного пункта.