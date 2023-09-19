Оперативно реагируя на письмо Житомирского рыбоохранного патруля от 04.09.2023 специалисты Госэкоинспекции Полесского округа выехали на место массовой гибели водных биоресурсов в водохранилище, расположенном за пределами с. Ласки Народицкой ТГ Коростенского района, отобрали пробы воды для исследования и последующего вычисления нанесенного окружающей среде ущерба.
По предоставленным Житомирским рыбоохранным патрулем материалам (акт обследования береговой линии с указанием количества погибшего совета по видам) специалисты Инспекции произвели расчет ущерба, причиненного рыбному хозяйству в результате гибели водных биоресурсов. Расчет был произведен по прямым убыткам по количеству погибших биоресурсов и по убыткам от потери потомства.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 10 млн 212 тыс грн.
Материалы с результатами исследований и исчисленной суммой ущерба, причиненного окружающей среде, направлены в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в пределах компетенции.
Ответное письмо направлено в адрес Житомирского рыбоохранного патруля.