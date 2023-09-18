Госэкоинспекция продолжает расчет ущерба, нанесенного украинской окружающей среде в результате вооруженной агрессии российской федерации. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Цифры поражают своей значимостью и показывают объем нанесенных повреждений природе в результате военных действий.

Ранее сообщалось, что с 08 по 14 сентября 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 140 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 318 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщала Politeka, Краев заявил, что на фоне встречи Ким Чен Ина с Путиным мы видим, что Германия готова все больше помогать Украине.

Также Politeka писала о том, что Чаленко объяснил, как решить вопрос с зерном и улучшить польско-украинские отношения.