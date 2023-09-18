С 08 по 14 сентября 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 140 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 318 протоколов об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 105 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 89 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 6 млн 986 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 6 млн. 279 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 4 млн 877 тыс. гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Днепропетровская, Закарпатская и Тернопольская области.

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ГУ «Синельниковская исправительная колония (№94)» на сумму 657 тыс. 571 грн. за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения. Материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области. Проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия АО «Днепровская теплоэлектроцентраль» на сумму 3 млн 542 тыс. 929 грн. за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (превышение нормативов ГДС). Материалы направлены в Управление по защите интересов общества и государства ГУНП в Днепропетровской области.

Инспекцией в Закарпатской области проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия гражданину на сумму 1 млн 52 тыс. 826 грн. за незаконную рубку деревьев разных пород в количестве 100 шт., возле земельного участка, расположенного в с. Тополин, Хустского района.

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков на сумму 761 тыс. 272 ​​грн. за незаконную порубку 79 деревьев, в защитной полосе отвода автомобильной дороги Гримайлов-Яблунов, за пределами с. Клювинцы на территории Хоростковского городского совета Чортковского района. Материалы направлены в Отделение полиции №3 (пгт. Гусятин) Чертковского РПП ГУНП в Тернопольской области.