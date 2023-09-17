Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Правительство Шмыгаля направило в Верховную Раду Украины проект бюджета на 2024 год. Понятно, что во времена войны, финансовый приоритет на национальную безопасность и оборону. И в бюджете есть соответствующие статьи, финансово закрепляющие эти задачи. Однако хотелось бы увидеть, как выполняются уже почти двухлетние обещания о РАДИКАЛЬНОМ сокращении расходов на содержание структур власти на время ВОЙНЫ.

Поэтому вкратце об этом:

-Смета Верховной Рады – 3 миллиарда 108 миллионов 221 тысяча

(по сравнению с 2023 годом увеличено на 325 миллионов);

- смета Государственного управления делами при Президенте -

2 миллиарда 672 787 (увеличено на 232 миллиона);

- смета офиса Генпрокуратуры – 14 миллиардов 589 102 (увеличено на 1 миллиард 157 миллионов);

- смета Государственного управления охраны чиновников -

3 миллиарда 613 675 (увеличено на 462 миллиона);

- смета Государственной налоговой службы – 11 миллиардов 355 874 (увеличено на 3 миллиарда 198 миллионов)…

Этот список властных, судебных и правоохранительных структур, содержание которых народу воюющей Украины будет стоить на ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ больше, чем в 2023 году, можно было продолжать и продолжать.

Конечно, во время войны Правительство и Верховная Рада считают важным финансовым приоритетом государства бюджетное финансирование политической рекламы и пиара парламентских партий. В бюджете на 2024 год на это предусмотрено 840 миллионов. Напомню в 2023 году по требованию партий "Слуга народа", "ЕС" и "Батькивщины" сумма их финансирования была увеличена до 885 миллионов. Но не переживайте, финансирование на этот год не будет уменьшено, просто в настоящее время уменьшено количество партий. После запрета ОПЗЖ такой фракции уже не имеет, следовательно и финансирование для ОПЗЖ не предусмотрено. Цинизм ситуации в том, что ни одна партия (Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Вакарчука-Рудик) уже второй год ВОЙНЫ не отказывается от бюджетного финансирования, а наоборот, принципиально борется за бюджетные сотни миллионов для себя!

И о некоторых маленьких шкурных безделушках в бюджете.

После того, как академик Стефанчук взял под свою опеку Академию правовых наук, финансирование ее постоянно растет, а других Академий постоянно уменьшается. В 2024 году Академия по академикам Кивалова, Литвина, Гавриша и до прошлого года Медведчука с Табачником получит 120 миллионов 444 тысячи (в 2013 году было – 102 миллиона 031)

После прихода на должность Министра образования Лесного с должности директора Центра «Малая академия наук» - его бывший институт получит из бюджета почти на 50 миллионов больше по сравнению с 2023 годом (286 миллионов 909 тысяч). Одним словом: свой к своему за своим!

Так что после осмотра бюджетной жизни владык - несколько слов о народе!

Слуги планируют наконец-то в 2024 году позаботиться о своем родном народе. Поэтому минимальная пенсия будет увеличена на 268 гривен и достигнет суммы в 2361 гривну. Минимальная зарплата с 1 января составит 7 000 грн, а с 1 апреля 2024 года – 8 000 гривен. Как известно, минимальная зарплата не менялась с 1 октября 2022 года и до сегодняшнего дня - 6 700 гривен.



Конечно, бюджетный процесс-2024 только стартовал, но без общественного давления на необходимость радикальных изменений его правительственной версии, произойдет так как всегда - он станет очередным БЮДЖЕТОМ для СЛУГ и…без НАРОДА!