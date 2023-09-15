Россия в целом увеличивает финансирование своей машины пропаганды. Об этом заявила в комментарии заместитель председателя фракции «Слуга народа», заместитель председателя Комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук, пишет Фром-юа.

«Есть информация, что только в бюджете РФ на это запланировано около миллиарда долларов, и очень многое финансируется другими каналами. Сейчас там пробуждаются все свои эксперты, спящие общественные организации, отдельные псевдоэксперты в разных странах, чтобы они там писали статьи, выступали», - уверена народный депутат.

Евгения Кравчук, как пример, привела так называемую книгу Москальковой, рассказывающую о «преступлениях укронацистов», а сама она состоит якобы из стаей западных журналистов.

«Сейчас это один из таких трендов – использовать фактически купленных, финансируемых Россией людей, пропагандистов, но с другими паспортами (а может у них и двойное гражданство есть, главное, чтобы там фамилия была не российская), вот и они пишут, будто обличительные статьи», – отметила народный депутат.

Она подчеркнула, что эта кампания уже стартовала и будет заметна именно осенью, в период деактивизации политической жизни в разных странах. Конечно, считает парламентарий, что Украина, в первую очередь, должна этому противостоять правдой, работой журналистов, общением с ними.

«Очень хорошо, что и сам Президент уделяет сейчас большое внимание общению с журналистами. Конечно, нам нужно еще больше работать, и всем центрам противодействия дезинформации общаться с иностранными журналистами. И здесь как раз новый глава Министерства обороны должен также уделить внимание, каким образом работают представители СМИ, особенно на территориях, близких к боевым действиям. Это наша сильная сторона. У нас нет миллиардов долларов на то, чтобы делать какие-то компании, которые делает Россия. Наше оружие – это правда», – считает Евгения Кравчук.

Комментируя недавнее расследование издания «Украинские новости» и обнаруженную ими одну из таких российских инфокомпаний «Девятый вал», активно работающую с западными СМИ и политиками, нардеп считает, что информационные кампании РФ – входят в доктрину Герасимова (начальник генштаба вооруженных сил РФ. – прим.ред.).

«Потому что это, в любом случае, гораздо дешевле, чем вести конвенционные боевые действия, пытаться влиять на мнение общества. Они всегда играют на противоположностях, финансируют или влияют на крайне правых, крайне левых, уничтожают доверие к фактам. Как раз подыгрывание крайним правым, крайним левым – это и есть все эти истории, которые пишут о ЛГБТ-пропаганде, потому что действительно есть страны, где крепнут крайние правые движения, фактически занимают, возможно, не такую открытую риторику, потому что все равно эти страны входят в ЕС. И там действуют базовые понятия, уважение прав человека, но это как раз еще и элемент, как накачивают российское общество, “что мы здесь бедны, но не допустим поругания над традиционными ценностями”», - пояснила народный депутат.

Народный депутат отметила, что эту тему пытаются прокачивать и в Украине, и это можно наблюдать из-за спланированных кампаний хейта по ЛГБТ-сообществу.

«Но если посмотреть на социологические исследования, то украинцы – очень толерантны, очень терпимы и считают, что права должны быть равны у всех людей, поэтому эта пропаганда не имеет какого-то очень существенного результата, но раскачивать, конечно, будут, играть на каких-либо консервативных традиционных ценностях», - считает народный депутат.

Подытоживая, Евгения Кравчук подчеркнула, что нужно усиливать часть работы с документальными фильмами.

«Вот как раз, если говорить, что стоит финансировать во время войны – так это информационную политику. В этом контексте создание документалок – это один из элементов, которые затем можно использовать, в том числе, для западных стран, показывать эти фильмы на фестивалях с субтитрами на английском, чтобы их брали западные медиа. Они и сами, кстати, делают неплохие фильмы, в частности, The Associated Press сделали хороший документальный фильм "20 дней в Мариуполе", там Евгений Малолетка был с коллегой как раз в феврале-марте, и это просто уникальный футэдж. ВВС сделали хорошую документалку о Юге, о Херсоне. И вот таких материалов должно быть больше», - резюмировала Евгения Кравчук.