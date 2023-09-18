Журналист Роман Цимбалюк сообщил, что россияне своими действиями только вынуждают Запад все больше и больше помогать Украине, это сотрудничество базируется на глобальном интересе.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Мы меряем кампанию не ситуацией под каким-то населенным пунктом, а меряем войной в целом и результатами этой войны. Сегодня, что самое интересное – это признают российские пропагандисты, интенсивность войны и ее результат зависит от воли Джозефа Байдена и систем вооружений, которые они сюда поставляют», - отмечает Роман Цимбалюк.

По его словам, когда россияне хотят нас как-то укорить, то говорят, что США экономят, что они могли поставить нам 500 танков Abrams, а не 31, а так же много самоходных артиллерийских установок «Паладин» с соответствующим набором боеприпасов, в том числе кассетных. Тем не менее, констатирует журналист, нам это все поставят, россияне своими бесчеловечными действиями добьются этого.

К тому же, утверждает он, зря россияне рассчитывают на то, что Запад бросит Украину со своей поддержкой. Как объясняет гость программы, когда ты дал человеку в долг 1 доллар, а он тебе не вернул, ты думаешь, что он не очень порядочный и всякое такое, но когда речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро, ты действительно партнер.

«И эта история происходит почему? Нам помогают не потому, что мы классные, а потому что это соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. путин жаловался на Восточном экономическом форуме, что американцы только бдят свой интерес. Вот мы находимся в ситуации, когда интерес Соединенных Штатов и наш совпадает на очень много процентов, мне иногда кажется, что на 90%, может, и даже больше», - объясняет Роман Цимбалюк.

Как сообщала Politeka, Свитан объяснил, как ВСУ собираются уничтожить линии обороны противника на Запорожском направлении.

Также Politeka писала о том, что Храбина рассказал, почему Словакия помогает Украине.