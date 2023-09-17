Политический аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что вопрос восстановления ядерного статуса Украины сегодня – это вопрос последствий, которые обязательно будут, потому что мы подписали договор.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Это спекуляция и не больше. Кто-то говорит, что могла, что это была ошибка, кто-то говорит о том, что нужно восстанавливать ядерный статус, забывая о возможности восстановить, даже не научно-технической, хотя и ее тоже, но прежде всего в вопросах, касающихся наших международных обязательств. Мы готовы стать страной-изгоем, которая откажется от Договора о нераспространении ядерного оружия?», – рассуждает Андрей Вигиринский.

То есть, констатирует эксперт, мы должны быть готовы к последствиям такого решения, потому что они будут. Как он объясняет, если мы взяли на себя обязательства, связанные с нераспространением, и нас в этом поддержали, мы подписали соответствующее соглашение, то наши партнеры будут вынуждены в дальнейшем в отношении страны, разрабатывающей собственную ядерную программу, применить меры ограничения.

«Что такое разрешение? Где эта концепция суверенитета, когда ты можешь как самостоятельная страна принимать для себя решения, касающиеся твоего бытия. К кому прийти и сказать: «Вы же досточтимая администрация Джо, можно?». Так не происходит в этом мире. Почему? Потому что сформировались определенные правила», - объясняет Андрей Вигиринский.

Как напоминает гость программы, в период восстановления независимости Украины мы не относились к полюсам или центрам принятия стратегических решений на плане Земля, которые могли сказать «нет». К тому же, добавляет он, на нас давили в равной степени и США, и рф, а каждый элемент прекращения нашей ядерной программы, доставшейся нам в наследство, имел своих бенефициаров.

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