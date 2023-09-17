Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что саммит G20 действительно разочаровал, но это было ожидаемо, учитывая, что Индия играет с россиянами в свою игру.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я не доволен этим саммитом. Сказать, что я что-то ожидал от этого саммита другого, нет. Потому что мы видим отношения этих стран, это Китай, саудиты, Индия, Турция – это страны, всегда играющие с российской федерацией в свою игру», - утверждает Георгий Биркадзе.

В то же время, отмечает он, Запад же разрешил такие формулировки в декларации G20, но Запад разрешил российской федерации напасть на нас, поэтому сейчас придираться к написанному в документах немного смешно. Попутно эксперт вспоминает, как нам рассказывали, что никто ни на кого нападать не будет, что Байдену не нужно слушать, что все будет хорошо.

А что касается позиции Индии в российско-украинской войне, рассуждает он, то стоит упомянуть, что у нее сейчас не лучшие отношения с Пакистаном, Китаем, что она прорубила свой шелковый путь через Израиль на Европу. То есть, констатирует эксперт, Моди играет в свою игру, как и Эрдоган, им безразлично, с кем дружить, что говорить и делать, это приспособленцы без ценностей.

«Хочу сказать, что обязательно наш МИД должен отработать хорошо с нашими союзниками, чтобы дожать Моди, потому что он очень похож на Орбана по тому, что я вижу, и на бразильского президента. И считаю, что обязательно они должны зафиксировать справедливую ситуацию, а не ту, которой Моди хочет людей обманывать», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что нельзя было идеализировать батюшек и военкомов, там много предателей и коррупционеров.

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