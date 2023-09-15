Госфинмониторинг продолжает бороться с рф на экономическом фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 15 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 11,6 млрд. гривен.

Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам по России.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: