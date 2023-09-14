Жрец графической магии Каин Крамер рассказал, о чем секретный орден договорился с Украиной и почему он хочет уничтожения российской федерации в этой войне.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Какое отношение этих людей сейчас к Украине? Какие их планы и деятельность в Украине?

Три Парка, Некромантия и Жадность. Что-то им нужно от Украины.

Это может трактоваться как кровавые убийства на войне, жертвах, сокращении населения?

Да, но здесь я бы трактовал немного по-другому. Я не буду впадать в трактовку того, что тайное правительство хочет сократить до одного золотого миллиарда, нет-нет. Я скажу по-другому. Не забывайте, что касательное значение Некромантии – это земля, то, что в земле, то, что спрятано, погребено или в недрах. То есть там нужны или какие-то полезные ископаемые, или земля, или ресурсы, или территории даже.

С кем они договорились – с россией или с Украиной?

Здесь Асмодей уже, 15-ый аркан Дьявол, это договоренности. А дальше у нас хорошие карты, поэтому скорее всего договорились с нами. Но там есть свои «но», я так понимаю. Падает Антихрист. Договоры есть с нами действительно, разумеется, они не сами позвонили и сказали: «Здрасти!». Это через пятых-десятых, тем не менее, договоренности есть.

Какие у них отношения с россией?

О россии здесь у нас не все так хорошо. россия или не оправдала, или не сделала то, о чем раньше договорились. Выпала Звезда Люцифера. Раньше мы были в лучших отношениях – это Сладострастие, а сейчас мы сидим по разные стороны дерева. Не выполнили – Запретный плод и Улыбка Меркурия, это что-то к деньгам, ресурсам, и тому подобное. россия не выполняла условия договора, поэтому он (ред. – тайный орден) обиделся и нашими руками решили сделать немного то, что происходит, - ее развалить.

Как сообщала Politeka, Хомутовская сообщила, что скоро ВСУ смогут продвигаться в Херсонской области.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала, как мир проклял россию.





