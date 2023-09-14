Словацкий эксперт по безопасности Йозеф Храбина объяснил, что помощь Украине – это не тема для популистических заявлений, это необходимость, если Европа не хочет войны на своей территории.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, Словакия – один из больших доноров Украины, если сравнивать ВВП стран в ЕС, у них всегда открыты двери для наших беженцев, они пытаются помогать, как могут. Тем не менее, констатирует он, часто политики использую цену этой помощи в популистических заявлениях, но у них даже в течении предвыборных кампаний эта тема не так обсуждается, как, например, в Польше, хоть мнения бывают и разные, но Словакия держит линию помощи Украине.

«Конечно же, надо сказать и о том, что Словакия отдала всю свою военную помощь, все склады, наши работающие системы ПВО С-300 отправила вам в Украину, все наши еще советские самолеты также отправили. Поэтому я думаю, что Словакия может быть примером помощи для остальных стран. И я этим горжусь, конечно же», - подчеркивает Йозеф Храбина.

Как объясняет эксперт, он, конечно же, не может говорить о намерениях словацких политиков, но все прекрасно понимают, что российская агрессия против Украины – это большое повреждение геополитической системы во всей Европе. А потому, констатирует эксперт, главная задача сегодня – остановить войну и не дать россии победить, иначе в этот конфликт будет втянута вся Европа.

«Украинцы борются за нашу свободу, а то, что мы отдаем свои деньги, так пусть отдадим, ведь, если раскрутится большой конфликт, для нас всех это будет большая беда, а для украинцев это беда уже сейчас», - заключает Йозеф Храбина.

Как сообщала Politeka, Томенко объяснил, что сегодня путин теряет всех своих союзников, поэтому собирается больше сотрудничать с Северной Кореей.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала, как мир проклял россию.