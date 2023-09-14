Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что нельзя было идеализировать батюшек и военкомов, там много предателей и коррупционеров, которыми должны заниматься ДБР, СБУ и другие.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Давайте сейчас выдвигать предъяву президенту, почему военкомы украли деньги. Ну, слушайте, мы сами виноваты в том, что мы этих людей канонизировали как таких, которые не могут быть вовлечены в коррупцию. Все говорили, ой, ты обидел военного – ты плохой человек. Так быть не может», - объясняет Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт также напоминает, как все это время мы относились к батюшкам, а в 2022 году, после начала полномасштабной войны с россией, когда начали разбираться, выяснилось, что 90% священнослужителей московского патриархата на самом деле работали на ФСБ. А раньше, констатирует он, об этом никто и подумать не мог, если бы ты сказал что-то плохое о батюшке, тебе выцарапали бы глаза.

«Поэтому не нужно никого идеализировать – ни президента, ни власть, ни военных, ни отцов, никого. Нужно оценивать их работу, как она есть. Поэтому я говорю, что действительно президент делает очень многое, но вы что хотите? Чтобы президент занимался тем, чтобы нам предоставляли оружие? Чтобы он ехал и задерживал военных?», - спрашивает Георгий Биркадзе.

В таком случае, констатирует он, можно задать вопрос, а зачем нам Залужный. К тому же, добавляет эксперт, даже он не должен этим заниматься, Залужный – это человек, который сегодня воюет. А вот разбираться с коррупционерами и предателями, подчеркивает он, должны у ДБР, СБУ и другие соответствующие органы, это их работа.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, кто действительно должен отвечать за нерешенный вопрос с коррупцией в Украине, чего требует Запад.

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