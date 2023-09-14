Тарологиня Людмила Хомутовская сообщила, что скоро ВСУ смогут продвигаться в Херсонской области, а вот потерять оккупированные территории Запорожской области россияне очень боятся.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сейчас на территории оккупированной Херсонщины идут упорные бои. Что сейчас враг пытается сделать для того, чтобы закрепиться на своих позициях? И какие у них планы на этот месяц?

Есть какое-то подкрепление, его туда подбросили, но по Херсонщине хорошо то, что, если они не смогут удержаться, есть какое-то разрешение отступать. Вот здесь, в этом месте, он есть. Насколько я понимаю, что-то такое и будет именно с их стороны. Не хватит ресурса, потеря ресурса, потеря надежды. Так что где-то там мы должны продвигаться.

Оккупированное Запорожье. Какие планы врага там, на этой территории?

Насколько я понимаю, туда должны перебросить войска, даже где-то они планируют перейти в активную фазу на этот момент. Сейчас преимущество на нашей стороне, но что-то там кардинально меняется.

То есть они сейчас сосредоточили внимание с Херсонщины на удержание Запорожья и Крыма?

Из того, что я вижу, Запорожье по Тузу пентаклей дороже, оно имеет большую ценность сегодня для врага, так что именно туда будут все перебрасывать, перебрасывание из одного места в другое. Даже не удивлюсь, если там будут какие-то укрепления и атаки.

А почему Запорожье так важно для врагов?

Насколько я понимаю, за потерей Запорожья следует какая-то потеря сил и потеря именно преимуществ. Может, он в более стратегическом месте находится как-то больше. Потеря Запорожья больше, чем Херсона, при чем она кардинально больше. Поборются они точно за это направление.

А что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции? Готов ли враг оттуда отступить?

Кто-то скажет, что это на голову не налезает, но я говорю, что вижу. Нам здесь дают Шестерку кубков, дежавю, они сделают так, как было. Что было? У нас была Чернобыльская АЭС, с которой они все же отступили. Я так понимаю, что какое-то отступление должно быть там.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что россияне хотят получить мощное оружие от Северной Кореи и снова пойти на Киев.

Также Politeka писала о том, что Бюн сообщила, что сейчас россия хочет заморозить войну, но осенью там произойдут такие события, что агрессору будет уже даже не до Украины.