Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Сейчас на территории оккупированной Херсонщины идут упорные бои. Что сейчас враг пытается сделать для того, чтобы закрепиться на своих позициях? И какие у них планы на этот месяц?
Есть какое-то подкрепление, его туда подбросили, но по Херсонщине хорошо то, что, если они не смогут удержаться, есть какое-то разрешение отступать. Вот здесь, в этом месте, он есть. Насколько я понимаю, что-то такое и будет именно с их стороны. Не хватит ресурса, потеря ресурса, потеря надежды. Так что где-то там мы должны продвигаться.
Оккупированное Запорожье. Какие планы врага там, на этой территории?
Насколько я понимаю, туда должны перебросить войска, даже где-то они планируют перейти в активную фазу на этот момент. Сейчас преимущество на нашей стороне, но что-то там кардинально меняется.
То есть они сейчас сосредоточили внимание с Херсонщины на удержание Запорожья и Крыма?
Из того, что я вижу, Запорожье по Тузу пентаклей дороже, оно имеет большую ценность сегодня для врага, так что именно туда будут все перебрасывать, перебрасывание из одного места в другое. Даже не удивлюсь, если там будут какие-то укрепления и атаки.
А почему Запорожье так важно для врагов?
Насколько я понимаю, за потерей Запорожья следует какая-то потеря сил и потеря именно преимуществ. Может, он в более стратегическом месте находится как-то больше. Потеря Запорожья больше, чем Херсона, при чем она кардинально больше. Поборются они точно за это направление.
А что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции? Готов ли враг оттуда отступить?
Кто-то скажет, что это на голову не налезает, но я говорю, что вижу. Нам здесь дают Шестерку кубков, дежавю, они сделают так, как было. Что было? У нас была Чернобыльская АЭС, с которой они все же отступили. Я так понимаю, что какое-то отступление должно быть там.
Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что россияне хотят получить мощное оружие от Северной Кореи и снова пойти на Киев.
Также Politeka писала о том, что Бюн сообщила, что сейчас россия хочет заморозить войну, но осенью там произойдут такие события, что агрессору будет уже даже не до Украины.