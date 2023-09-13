Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, сегодня путин теряет союзников и Северная Корея остается последней надеждой. В частности, отмечает он, согласно имеющейся информации, Китай все-таки дистанцируется, он хитрит, но не в такой системе координат, как надеялся путин, Индия также пытается держаться немного в стороне. А встреча с Эрдоганом, рассуждает эксперт, и то, что путин не согласился на продление зернового соглашения, говорит о том, что, вероятно, российский диктатор ожидал каких-то уступок со стороны Турции, что она перестанет помогать Украине, но получил отказ.

«И даже такая не супербольшая страна, как Армения, считавшаяся 100% сателлитом россии. Даже вспомните первые голосования в ООН, где Армения голосовала за путина, а сегодня не только первый раз передала нам гуманитарную помощь, что является знаком, но и сказала, что нужно присоединяться к Римскому уставу. То есть это серьезный сигнал. Территория союзничества путина с другими странами тотально уменьшается, он уже ищет оставшихся» - констатирует Николай Томенко.

Что касается Северной Кореи, рассуждает он, то это бедная, бедная страна, где реально сегодня люди умирают от голода. Как рассказывает эксперт, он общался со специалистами, экспертами Южной Кореи, рассказывающими о реальной ситуации, которая происходит у их соседей. Поэтому, констатирует гость программы, разумеется, нельзя сказать, что Северная Корея – это какая-то экономическая мощь, но опасность есть, потому что Ким Чен Ын – такой же диктатор, как и путин, для которого армия, война является ментальной доминантой.

«Угроза в том, что есть масса оружия, о котором мы не знаем. Хватит ума и у одного, и у другого диктатора использовать во время войны какое-то запрещенное оружие, которое может иметь последствия стратегического характера не только для Украины, но и для других. Это опасность, но это и сигнал странам, занимающим нейтральную или осторожную позицию, что с путиным договариваться нельзя. Если два неадеквата, диктаторы и убийцы собираются вместе, это уже большая опасность, чем один», – объясняет Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что россияне хотят получить мощное оружие от Северной Кореи и снова пойти на Киев, но США и Япония не позволят этому произойти.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал о диджитализации Минобороны.