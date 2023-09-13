Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что сына Медведева уже должно разыскивать ФБР за помощь в подготовке выборов на оккупированных территориях.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Зачем россия проводит на оккупированных территориях вот эти выборы, все равно их никто не признает. Да, наверное, никто не признает. Даже Блинкен сказал, что будут наказывать всех, кто имеет отношение к этим выборам», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, интересно будет посмотреть, как, например, объявят в розыск сына Медведева, который писал компьютерные программы, при помощи которых сейчас проводят выборы на оккупированных территориях.

«Объявят ли США в розыск этого самого сына Медведева? Ведь он должен нести ответственность, он помогал проводить эти выборы. Соединенные Штаты Америки уже объявили его в розыск, ФБР уже разыскивает его? Не знаю», - заявил Михаил Шейтельман.

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