Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, кто на самом деле должен отвечать за нерешенный вопрос с коррупцией в Украине, чего требует Запад.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«У нас сейчас идет столь громкая волна, что президент должен отвечать за всю коррупцию в стране. За все, что происходит в нашей стране за правление президента, ответственен он, это и за хорошее, и за плохое», - утверждает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует он, если разбираться более подробно, то хейтерам, говорящим о коррупции в Украине, следует напомнить, что есть конкретные независимые органы, отвечающие за коррупцию в нашей стране, - это НАПК, НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. К тому же, добавляет эксперт, эти органы независимы и их финансируют наши союзники.

Следовательно, утверждает он, выставлять претензию, что эти органы работают неэффективно, нужно вовсе не президенту. С другой стороны, отмечает эксперт, если брать в общем, то отвечает за все и хорошее, и плохое именно Зеленский, пусть у него и есть ошибки, но не было в истории еще ни одного правителя, который бы их не допускал.

«И я считаю, что нужно не с горячей головой рассказывать, что и как, не эмоционально, а нужно всегда взвешивать и понимать, сколько хорошего сделано, а сколько плохого. И наш президент как раз сделал очень много хорошего, очень много того, что показало на мировой арене, что Украина сегодня – это самая сильная и мощная страна в Европе. Мы видим реально, что наш президент на международной арене – глыба-политик», - заключает Георгий Биркадзе.

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